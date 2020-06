Nel calcio spesso sono gli episodi a fare la differenza. Si può preparare la partita al meglio - schiacciando l’avversario per tutto il primo tempo con un gran tiki-taka - ma se poi nella ripresa un Gelson Fernandes qualunque (ai Mondiali del 2010 regalò alla Svizzera un’inaspettata vittoria sui campioni del Mondo in carica) ribalta la situazione segnando dopo essere inciampato nel pallone, ecco che tutti i piani vanno a gambe all’aria. Immaginiamo che il Municipio di Lugano in questi mesi, chiedendosi se riuscirà a rispettare i termini imposti dalla Swiss Football League (inizio dei lavori per il nuovo stadio nel 2021), si senta un po’ come Ottmar Hitzfeld prima di quel famoso match tra Svizzera e Spagna. «Come faremo a farcela?». Perché da qui alla posa della prima pietra occorrerà affrontare quattro passaggi fondamentali, e ricchi di insidie. Anzitutto attendere che la decisione - presa a inizio giugno - del Consiglio comunale sulla progettazione definitiva dello stadio cresca in giudicato. Referendum non sono all’orizzonte e lo stesso vale per i ricorsi (anche se a Lugano non si sa mai... ).