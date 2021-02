Ha sollevato un polverone il nostro articolo intitolato L’opposizione di Fulvio Pelli (del 2 febbraio) e, soprattutto, l’opinione (dal titolo Polo sportivo, la via d’uscita ci sarebbe) dell’ex consigliere nazionale pubblicata martedì. Pelli in estrema sintesi sostiene la realizzazione del nuovo stadio e del palazzetto, ma non è d’accordo sul fatto che la costruzione delle due torri - realizzate dai privati - sia una conditio sine qua non per portare a termine le strutture sportive. E non è convinto del fatto che una «multinazionale bancaria di Zurigo» realizzi quattro palazzi lungo via Trevano quando potrebbe farlo la Cassa pensioni della Città. Critiche e repliche all’opinione di Fulvio Pelli (sotto potete leggere quella del capodicastero Sport Roberto Badaracco) non si sono fatte attendere,...