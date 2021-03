Anche se negli ultimi tempi sarebbe potuto sembrare, Cornaredo non è esclusivamente sinonimo di Polo sportivo e degli eventi. E ora, con il Consiglio comunale che ha votato a larga maggioranza l’accordo per la costruzione dello stadio (ma l’MPS ha annunciato il refendum) è tempo di parlare del resto del quartiere, che andrà incontro nei prossimi anni a una profonda riqualificazione a cui si lavora da tempo e in parte già visibile (pensiamo ai progetti privati sorti di fronte alla Resega). A stentare sono piuttosto i progetti pubblici che si intendo inserire nel comparto – e sono tanti – e ieri l’agenzia NQC (Nuovo Quartiere Cornaredo) ha fatto il punto su cosa intenda realizzare in quest’ambito da qui al 2025.

Rinaturare il Cassarate

La piazza sul fiume sorgerà nell’area verde alla destra del Cassarate. ©CDT/GABRIELE PUTZU

I principali progetti pubblici sono stati illustrati dagli organi politici dell’agenzia (il presidente Roberto Lurati, sindaco di Canobbio, la vice Cristina Zanini Barzaghi, municipale di Lugano e il membro Franco Citterio, sindaco di Porza) e da quelli operativi (l’ingegner Stefano Wagner, coordinatore della direzione generale di progetto). Partiamo dal più immediato: la creazione di una piazza sul fiume sulla sponda destra del Cassarate. Piazza che sarà la parte più visibile di un’opera di rinaturazione, messa in sicurezza idraulica e restituzione alla popolazione del Cassarate nel tratto che va dal Ponte di Valle all’ex Termica. La buona notizia è che nelle scorse settimane la licenza edilizia è cresciuta in giudicato e i lavori potrebbero cominciare già a fine anno: se ne occuperà il Consorzio valle del Cassarate.

Trevano, pratone e parco

Un rendering del Belvedere previsto al Pratone di Trevano. ©TEAM BÜRGI/ANASTASI & PARTNERS

Restando in ambito verde, un altro importante progetto riguarda il pratone di Trevano. Anche se bisognerà attendere lo spostamento dello stand di tiro al Ceneri (orizzonte 2025-6) c’è già un progetto di massima per l’area, che diventerà una vasta zona non insediativa destinata ad attività di svago e ricreazione. In particolare verrà creato un belvedere attrezzato nella parte nord (a fianco dell’uscita della Vedeggio-Cassarate) rimodellando il terreno con materiale da scavo proveniente dai lavori per la futura circonvallazione di Agno-Bioggio.

Il pratone sarà messo in relazione con il Parco di Cornaredo (la collinetta sopra la Resega che comprende anche il comparto scolastico di Trevano). Per quanto riguarda le scuole, si attende ancora che il Cantone decida il da farsi (è stato commissionato di recente uno studio di fattibilità che dovrà determinarsi, ad esempio, su che destinazione dare agli edifici appena lasciati dalla SUPSI), ma l’intenzione è di cominciare a portarsi avanti con la parte verde, valorizzandola rimettendo a punto sentieri e natura. Si tratta di un bosco di protezione particolare, in quanto presenta diversa specie rare piantate nell’Ottocento, e oggi è un po’ lasciato a sé. Tutto questo con l’intenzione di rivalorizzare anche le poche tracce rimaste del castello di Trevano demolito negli anni Sessanta (grotte, nevaia, statue, qualche edificio di servizio).

Sempre in ottica boschiva, si va verso la creazione di un Piano di gestione forestale e selvicolturale per migliorare e consolidare le varie funzioni del bosco presente sul territorio facente parte dell’area d’azione dell’agenzia.

La mobilità lenta

Le ampie aree verdi, ha spiegato Wagner, sono state pianificate di concerto con una rete di mobilità dolce (sentieri, piste ciclopedonali) «che permetteranno di evitare gli attraversamenti stradali». La procedura per la sua approvazione è però stata «spacchettata» all’interno di diversi progetti, cosa che ne sta rendendo difficoltosa l’approvazione. Ad esempio, buona parte delle ciclopiste è in approvazione con l’importante modifica viaria del comparto, fra cui quella sopraelevata che incornicerà la futura rotonda sul Cassarate: «La conseguenza è che è bloccata al pari del progetto stradale, anche se non per forza i ricorsi la riguardano», ha fatto notare Wagner.

Novità per la masseria

Ci sono poi una serie di progetti edilizi pubblici o di valenza pubblica che faranno passi avanti da qui al 2025. Primo fra tutti quello del restauro conservativo della masseria di Cornaredo, dove si trasferirà fra l’altro la mensa sociale che oggi si trova alla casetta gialla. Importanti novità al riguardo saranno annunciate dalla Fondazione Francesco, che beneficia di un diritto di superficie e che ha elaborato il progetto, entro fine aprile.

Tre traslochi

La prevista rimessa TPL. ©SCIARONI-TENCONI ARCHITETTURA.

I prossimi anni saranno anche di spostamenti. Come noto, la sede del DSU traslocherà alla Stampa. E di qualche metro si sposteranno anche l’ecocentro Ruggì e la rimessa TPL. Entrambi risorgeranno un po’ più a nord e sull’altro lato del fiume, e il primo potrà essere utilizzato anche dai comuni di Canobbio e Porza. Ciò permetterà di liberare ampi terreni che in parte saranno usati per modificare l’assetto viario dell’area.

Il nodo intermodale

Un rendering che mostra il possibile futuro capolinea del tram treno.

Ultimo, ma non per importanza, si attendo sviluppi riguardo al nodo intermodale di Cornaredo, che nei pressi dello stadio prevede la creazione di un P+Rail, una stazione dei bus e lo spazio per l’eventuale prolungamento del tram-treno fino a lì. Grazie a una recente permuta di terreni, si può ora iniziare a lavorare al Piano di quartiere necessario per la sua realizzazione. Piano di quartiere che è atteso già nel corso dell’anno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata