Due anni dopo il Lugano fallì, e dello stadio si smise comprensibilmente di parlare perlomeno fino al 2008 quando - complici i buoni risultati del club in Challenge League - si studiò la creazione di un nuovo impianto e di un polo fieristico (da 50 milioni). Ma poi il Municipio decise di puntare piuttosto su una ristrutturazione dello stadio (da 20-25 milioni) e nel 2011 pubblicò perfino, in tempo record, una domanda di costruzione in questo senso.

Oggi sappiamo che le modine vennero posate più che altro per assicurare al Lugano la licenza in caso di promozione visto che la Lega calcio minacciava di non concederla senza uno stadio a norma. Nel 2012 in ogni caso il Municipio organizzò un concorso d’architettura (vinto dagli architetti Giraudi, Radczuweit, Cruz e Ortiz) per uno stadio nuovo, ma la crisi finanziaria costrinse a mettere tutto sotto naftalina. Perlomeno fino al 2016 (quando con una «call of interest» si cercarono investitori privati) e poi nel 2018, quando venne lanciato il concorso per investitori vero e proprio.