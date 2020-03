Anche la Città di Lugano ha deciso di introdurre alcune misure, illustrate questo pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Marco Borradori e dal capodicastero Eventi Roberto Badaracco, per contenere l’emergenza del coronavirus. Partiamo dalle manifestazioni, per le quali si è deciso sì di seguire le disposizioni del Consiglio federale ma anche di introdurre alcuni criteri supplementari per la valutazione del rischio che resteranno in vigore da subito fino a nuovo avviso. Stando alle disposizioni federali, per gli eventi tra le 150 e le 1000 presenze gli organizzatori subordinano lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata dell’autorità cantonale. Lugano ha deciso però che per eventi con presenza inferiore alle 1000 persone sia accertata un’accurata tracciabilità dei presenti, venga implementata la possibilità di rispettare la distanza sociale e venga raccomandato alle persone over 65 e ai malati cronici (gruppi a rischio) di non prendervi parte. Quest’ultima raccomandazione vale anche per gli eventi sotto le 150 presenze.