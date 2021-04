Corrado Sartori non farà parte del nuovo Municipio di Arogno. L’ex sindaco, esponente del PLR e in carica ininterrottamente dal 2004, era uscito sconfitto nelle recenti elezioni dalla neonata lista civica Arogno 2021 e per la prima volta non era stato il candidato più votato. Stando a nostre informazioni - abbiamo provato senza successo a contattare il diretto interessato - Sartori, classe 1955, avrebbe addotto motivi personali per la rinuncia alla carica. Rinuncia che ci è stata confermata dal sindaco a interim Emanuele Stauffer. Il suo posto dovrebbe venire occupato da Alfio Ferrari, eletto domenica scorsa come primo subentrante in seno al PLR.