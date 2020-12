COVID al Civico: chiuso il decimo piano

L’Ospedale Civico di Lugano ha deciso di sospendere in via precauzionale e temporanea la possibilità di effettuare visite ai pazienti ricoverati nel reparto di medicina al 10° piano.

Il motivo - spiega la struttura in una nota su Facebook - è che alcuni pazienti e operatori sono risultati positivi al test del coronavirus.

I pazienti positivi sono stati prontamente trasferiti nelle strutture preposte alla COVID, gli operatori sono stati posti in isolamento e tutti i pazienti e le loro famiglie sono stati avvisati.

Questa misura, ricorda l’ospedale, si inserisce all’interno di un pacchetto di altre misure, quali la non accettazione di nuovi pazienti al 10. piano e il test di prevalenza a tappeto presso pazienti e personale.

«Pur attenendosi a tutti i protocolli riguardanti le misure di protezione», sottolinea la nota, «in un contesto in cui le infezioni tra la popolazione sono in aumento, non è possibile escludere a priori il rischio di contagio anche all’interno di una struttura ospedaliera».