Lo scorso mese di aprile, Lugano ha accolto il famoso calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, attualmente impegnato con la sua nazionale a Euro 2020. L’attaccante della Juventus, spiega Ticino Film Commission in un comunicato, è stato protagonista dello spot pubblicitario della società Therabody, «Ronaldo x Therabody», girato a Paradiso, in una casa con vista sul lago, e svelato lo scorso 2 giugno.

Una visita, questa, passata completamente inosservata a differenza della seconda, avvenuta a maggio, quando molti fan si sono riversati al Padiglione Conza non appena era circolata l’indiscrezione che l’ex Real Madrid fosse a Lugano per girare uno spot. Tutto vero: Ronaldo, al Conza, ha girato uno spot per una piattaforma di commercio online.