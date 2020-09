Presto si aprirà il primo processo per una truffa legata alla concessione dei crediti COVID. Come anticipato dalla RSI, il procuratore pubblico Daniele Galliano ha rinviato a giudizio un 47.enne italiano domiciliato a Lugano che a marzo aveva ottenuto illecitamente 660 mila franchi stanziati dalla Confederazione. L’uomo avrebbe anche gonfiato il fatturato della propria azienda per poter aumentare l’ammontare del prestito e avrebbe poi utilizzato parte del denaro per scopi personali, acquistando orologi di lusso e un’auto di grossa cilindrata.