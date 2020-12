È in vendita da sei anni, lo storico convento dei Cappuccini di Lugano, ma di veri interessati finora se ne erano fatti avanti ben pochi, e nessuno con un buon esito (si era manifestata la Città, ad esempio, e la Comunità siro-ortodossa). Questo fino a poco tempo fa, dato che – come abbiamo anticipato - si è palesato un privato seriamente interessato all’acquisto e intenzionato a fare della struttura, pare, un hotel di charme. Privato che ora rischia di avere concorrenza. Perché l’eco della notizia ha attivato altre persone, e dopo anni di relativa calma su questo fronte, i Cappuccini potrebbero presto ritrovarsi con più offerte sul piatto: «Dopo il vostro articolo si sono mosse diverse persone - ci dice fra Mauro Jöhri, superiore dei Cappuccini in Ticino. - Persone che si sono interrogate...