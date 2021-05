Ieri, all’oratorio maschile in centro a Lugano, dove le chiamate d’emergenza si potevano contare sul palmo di una mano. Oggi, da oltre trent’anni, in via alla Bozzoreda a Pregassona, con gli interventi che nel frattempo hanno superato la quota degli oltre 10.000 in un anno. E domani, da dove partiranno le ambulanze della Croce Verde? Difficile dirlo. Sia per noi, sia per l’ente che assicura il soccorso in tutti gli angoli del distretto e che ha bisogno di una casa adatta alle sue esigenze. Un indizio è apparso all’albo comunale di Lugano l’aprile scorso: una domanda preliminare per l’edificazione di una nuova sede in via Guisan a Breganzona, sul noto «pratone delle mucche» nei pressi delle Cinque Vie. Una domanda per certi versi sorprendente.

