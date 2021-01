Sono passati all’incirca due anni da quando la Corte delle assise correzionali, presieduta dal giudice Mauro Ermani, aveva sentenziato riguardo al crollo di un blocco di 7,5 tonnellate di calcestruzzo dalla parete della galleria del San Salvatore sull’A2 l’8 giugno 2016, fortunatamente senza ferire nessuno. Per l’accusa, promossa dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, il franamento era stato causato dalla mancata realizzazione di fori di drenaggio durante i lavori di risanamento del traforo eseguiti a inizio 2012. La Corte, però, si era detta impossibilitata a stabilire oltre ogni ragionevole dubbio il nesso causale tra la mancanza dei fori e il crollo, e aveva quindi prosciolto i quattro imputati dalle accuse di franamento e di perturbazione del traffico, entrambi per negligenza. Tre di loro erano però stati condannati a pene pecuniarie sospese per violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (perché in ogni caso quei fori non erano stati fatti), reato che contesteranno in Appello.