«Come sta la cronaca giudiziaria ticinese? La diagnosi è quanto mai infausta». A sostenerlo sono l’avvocato Davide Cerutti e il giornalista della RSI Francesco Lepori in «La cronaca giudiziaria ticinese: sguardi comunicativi, giuridici e metodologici», un libro di nuova pubblicazione presentato oggi all’USI. Per giungere a tale conclusione, i due autori hanno monitorato gli articoli che i media (radiotv, quotidiani, settimanali) hanno dedicato al tema nel corso del 2019, evidenziandone pregi e, soprattutto, difetti. «La categoria non ne esce bene - ha detto Lepori in conferenza stampa. - Come uscirne? Il primo passo è mettere a fuoco i problemi». «Con questo scritto - ha aggiunto Cerutti - vogliamo sviluppare una riflessione sul tema della cronaca giudiziaria».