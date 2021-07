Una donna italiana di 54 anni già attiva come avvocata nel Luganese è sotto inchiesta in quanto sospettata di aver sottratto - in qualità di curatrice - rilevanti somme di denaro da dei conti di suoi due pupilli totalmente incapaci di discernimento, nonché di aver ottenuto fraudolentemente un prestito da una banca luganese. Il caso risale al 2019 e se ne è venuti a conoscenza in questi giorni in seguito alla pubblicazione di una sentenza della Cassazione italiana (che corrisponde all’incirca al nostro Tribunale federale) in cui la Corte ha respinto le opposizioni della donna riguardo a una sua estradizione in Svizzera, che è dunque stata concessa. Il Ministero pubblico, da noi contattato, afferma di essere in attesa che l’estradizione della donna dall’Italia diventi esecutiva.

Appropriazione indebita

Sul caso in sé invece - l’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Daniele Galliano - il Ministero pubblico afferma che «al momento non ci è possibile rilasciare altre informazioni». Qualcosa, tuttavia, emerge dalla sentenza della Cassazione. A partire dalle ipotesi di reato: truffa e appropriazione indebita aggravata. L’aggravante sarebbe data dal fatto che le presunte malversazioni la donna le abbia commesse in qualità di curatrice, cosa che comporta un carico di pena rispetto alla «norma», come disposto dal Codice penale.

I primi dubbi

Dalla sentenza citata si apprende che la donna era l’unica ad avere diritto di firma sui conti dei suoi due pupilli e che è sospettata di aver sottratto «rilevanti» somme da essi fra il 2016 e ottobre 2019. Somme che sarebbero state fatte confluire su conti che sarebbero a lei riconducibili senza che «alcuna valida giustificazione era emersa a sostegno degli spostamenti». Nell’ottobre del 2019 una di queste movimentazioni è stata registrata come anomala da una banca luganese, che ha chiesto alla donna un incontro per avere spiegazioni. Incontro in cui la curatrice avrebbe «ammesso di essersi appropriata» di somme di denaro «per difficoltà finanziarie personali e di voler provvedere alla loro restituzione». I funzionari bancari le avrebbero consigliato di autodenunciarsi al Ministero pubblico, ma la donna avrebbe fatto perdere le sue tracce. Poco tempo dopo ha «rinunciato alla cittadinanza svizzera» e ha lasciato il suo domicilio in città trasferendosi in Italia.

Truffa alla banca

Anche una banca risulterebbe essere stata truffata dalla donna. La curatrice avrebbe infatti ottenuto un prestito «producendo sia documentazione bancaria artefatta per far apparire la propria solvibilità finanziaria, sia buste paga fittizie di una società che non aveva mai avuto la ricorrente alle sue dipendenze». Soldi che sono confluiti sul conto di uno dei pupilli «a rimborso, peraltro in forma parziale, di somme precedentemente distratte».

Non era ignara

La richiesta di estradizione in Svizzera risale a maggio 2020 e la donna, per cui vige la presunzione d’innocenza, come visto l’ha combattuta fino all’ultima possibilità di ricorso, in ultima analisi senza successo. L’ha fatto argomentando in particolare che la base indiziaria fosse carente e che la richiesta elvetica non fosse sufficientemente motivata per giustificare una tale misura. Fra l’altro, ha affermato - quando è stata fermata nella Penisola pochi giorni dopo la richiesta d’estradizione - di essere «del tutto ignara» che vi fosse un procedimento aperto nei suoi confronti in Ticino e quindi di non aver potuto difendersi personalmente durante l’attività di acquisizione delle prove. Argomentazione respinta dalla Cassazione (come peraltro tutte le altre) che ha affermato: «Emerge, dal complesso dei documenti inviati a sostegno della domanda estradizionale, che la difesa della ricorrente ha avuto parziale accesso agli atti istruttori del procedimento penale in corso e che, in particolare, essa stessa è stata resa partecipe degli atti di interrogatorio, tanto da essere in possesso del verbale di audizione della consulente di un istituto di credito dinanzi alla quale l’odierna ricorrente avrebbe pacificamente ammesso i fatti a lei addebitati».

