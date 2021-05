Un riciclaggio di oltre 21 milioni di euro di capitali provenienti da frode fiscale. È l’accusa a carico di un fiduciario svizzero e un consulente lombardo nei confronti dei quali i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il denaro proveniente da frode fiscale veniva gestito fiduciariamente in paradisi fiscali su fondi cifrati off-shore, trasferiti con conti correnti in Austria, Cipro, Inghilterra, Canada, Ungheria, Germania, Slovacchia, Bahamas e Isole Mauritius.

L’operazione è stata denominata «SWIFT-MYCASH» e si colloca nell’ambito di una più vasta inchiesta internazionale svolta in sinergia con la Gendarmeria francese e con la Polizia cantonale ticinese. Grazie ad appositi ordini europei di indagine e ad attività di rogatoria internazionale, sono in corso perquisizioni presso la sede di Lugano della fiduciaria che fa capo al principale indagato (arrestato per riciclaggio) e presso la sua abitazione.

In Italia oltre 70 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano stanno dando esecuzione a oltre 18 perquisizioni nelle province di Milano, Como, Varese, Bergamo, Perugia, Genova e Torino e al decreto di sequestro preventivo su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 14,7 milioni di euro.

Le indagini hanno fatto emergere che lo schema criminale realizzato dai professionisti arrestati garantiva un indebito risparmio di imposta a numerosi contribuenti italiani - in favore dei quali i proventi della frode fiscale venivano gestiti fiduciariamente in paradisi fiscali oppure retrocessi in denaro contante - ma anche la creazione di fondi neri all’estero, oggetto di monetizzazione in contanti. In particolare, in un episodio il pagamento della «tangente» di 417.800 euro sarebbe avvenuto, prevalentemente, a opera del fiduciario svizzero e di un suo sodale, in parte in contanti e in parte su relazioni bancarie elvetiche intestate a esponenti apicali di una società piemontese operante nel settore ingegneristico.

Tali somme originano dal pagamento di fatture per operazioni inesistenti per un importo di 550.000 euro da parte di una società milanese che, a fronte delle dazioni corruttive veicolate attraverso la fiduciaria svizzera e previo pagamento della commissione del 18%, avrebbe ottenuto dall’impresa piemontese commesse per un valore di oltre 20 milioni di euro.

Complessivamente, sono 9 i soggetti indagati, a vario titolo, per il reato di riciclaggio internazionale aggravato dalla finalità di consentire a terzi di commettere condotte di corruzione fra privati, frode fiscale mediante uso di fatture per operazioni inesistenti o più articolate operazioni di interposizione fittizia di veicoli societari creati ad hoc per dirottare in paradisi fiscali redditi altrimenti imponibili in Italia e, infine, corruzione fra privati.

La multinazionale milanese, che grazie alle tangenti pagate dai sui ex dirigenti, avrebbe ottenuto una commessa da 20 milioni di euro, dovrà rispondere ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti che prevede l’applicabilità di sanzioni pecuniarie oltre al sequestro del profitto delle condotte corruttive commesse a proprio beneficio e vantaggio.

Le odierne attività si collocano nell’ambito della più ampia azione della Guardia di Finanza diretta non solo a contrastare gli illeciti schemi di frode fiscale internazionale ma anche alla salvaguardia della leale concorrenza fra gli operatori economici, con l’obiettivo di contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese, tenuto conto che le condotte corruttive emarginano le imprese oneste dalla possibilità di potersi affermare sul mercato, con l’ulteriore, negativo effetto rappresentato dalla penetrazione di una economia illegale in settori strategici.

