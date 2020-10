Qualche settimana fa, avevamo illustrato alcune problematiche riscontrate dai bambini e ragazzi che vorrebbero utilizzate la bicicletta per recarsi a scuola. In quell’occasione, il vicepresidente di Pro Velo, Claudio Sabbatini, aveva sostenuto che all’interno della scuola ticinese c’è carenza di «corsi obbligatori per sensibilizzare gli alunni alla mobilità lenta» e manca un’educazione che spieghi «che andare in bicicletta non è un gioco». In occasione del bilancio di «Bimbi sicuri», la polizia di Lugano ha voluto replicare a queste affermazioni, spiegando che, almeno sul Ceresio, la situazione è un’altra. «Il tema della mobilità lenta - si legge nella nota della polizia - è un argomento a cui sia le scuole, che i formatori della polizia pongono particolare attenzione. (...) dalla prima alla quinta elementare i due istruttori della polizia cittadina svolgono una lezione teorica in classe dove, oltre ai concetti previsti dal programma unificato di educazione stradale, sono approfonditi anche i concetti sul corretto uso e impiego della bicicletta, senza dimenticare le problematiche della mobilità lenta, spiegando ai bambini l’importanza di recarsi a scuola in sicurezza a piedi o in bicicletta». Oltre a ciò, anche per gli allievi delle scuole elementari è prevista una parte pratica, ricorda ancora la comunale. Si inizia con il triciclo per poi passare alla bicicletta a rotelle e terminare, in quinta elementare, con il giro del quartiere in bicicletta e con l’esame del ciclista, un test con domande teoriche in ambito della circolazione stradale.