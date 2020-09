Riciclare è una buona abitudine ma non per tutti è facile. La distanza tra la propria abitazione e i punti di raccolta, il volume e il peso dei rifiuti sono fattori che possono scoraggiare il riciclo andando così a pesare sul sacco rosso e quindi sul portafoglio. Per questo la Città di Lugano ha lanciato un progetto pilota, che prenderà il via il 1. ottobre, per il servizio di ritiro a domicilio delle principali tipologie di rifiuti. Il servizio, in collaborazione con Saetta Verde, è dedicato alla fascia di popolazione più in difficoltà - anziani e persone con problemi motori la cui condizione finanziaria è limitata - e sarà inizialmente riservato quartieri di Besso, Molino Nuovo e Viganello (ed eccezione di Viganello Alta e Albonago). Il progetto, che sarà testato per un anno, offre gratuitamente la raccolta di sacco rosso, carta, vetro, alluminio, latta e pile.