Dopo averne discusso a livello di Municipio e Consiglio comunale, ecco la conferma: complice la situazione pandemica, in peggioramento da settimane, la Città di Lugano introdurrà l’obbligo di mascherina nella zona pedonale del centro. L’obbligo scatterà domani. Non solo. Sempre a causa del coronavirus non si terranno la cerimonia di Capodanno a Palazzo dei Congressi e l’evento per la Giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre.