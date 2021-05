Un calcio alla testa, un calcio allo stomaco e, non contento, un tentativo di aggressione a danni di un arbitro. Chi era presente, sabato scorso, alla partita di calcio degli allievi A (ovvero ragazzi nati tra il 2001 e il 2003) tra Breganzona e Savosa-Massagno, ha dovuto assistere a questa scena. Episodio che, evidentemente, non resterà impunito. Il tutto, come detto, è avvenuto durante il match: nel corso del secondo tempo un ragazzo del Savosa-Massagno ha atterrato in maniera fallosa l’avversario. Fin qui, si potrebbe disquisire sulla durezza «dell’entrata». Poi, però, non contento, il giovane che ha commesso il fallo – ci racconta una persona che era presente alla partita – si è nuovamente accanito su quella che, a tutti gli effetti, è diventata la vittima: mentre si stava rialzando lo...