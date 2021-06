Da Lugano si vola in Sardegna

È decollato puntualmente questa mattina alle 10 il primo volo con destinazione Olbia, in Sardegna, in partenza dall’aeroporto di Lugano-Agno. Il volo charter, organizzato da due aziende aeronautiche già operative ad Agno, Air-Dynamic Sa e Cricket Air Ag, che assieme hanno lanciato la piattaforma www.summercharter.ch , è il primo di una serie che verrà riproposta per tutti i sabati di luglio e agosto, con voli di andata e ritorno. Positivo l’interesse dimostrato verso queste nuove offerte da parte dell’utenza.