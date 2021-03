In volo da Lugano verso la Sardegna, la Sicilia e la Croazia. A partire dal prossimo 19 giugno, primo weekend delle vacanze scolastiche, sarà possibile raggiungere quattro nuove destinazioni mediterranee con voli charter appositamente organizzati da due aziende già attive sullo scalo luganese e grazie alla collaborazione con il vettore «Twin Jet», che opererà con un Beechcraft 1900 D, un turboelica pressurizzato da 18 posti. Le destinazioni saranno la Sardegna, la Sicilia e la Croazia e particolare attenzione verrà data alle misure per prevenire la diffusione del coronavirus con il programma «voli COVID safe». Summercharter.ch, si legge in un comunicato odierno, nasce dalla volontà di due aziende attive nel mondo dell’aeronautica di ridare la possibilità di volare verso destinazioni estive mediterranee partendo dall’aeroporto di Lugano-Agno (LUG). Cricket air ag, con sede nel canton Zurigo ma «made in Ticino» e operativa da alcuni mesi a Lugano-Agno e Air-Dynamic SA, attiva da quasi un decennio sullo scalo ticinese con attività concentrate soprattutto nella gestione di voli privati. Le due aziende hanno già avuto modo di collaborare in precedenza, avendo partecipato alla «call for interest» per il passaggio a privati delle attività di gestione dell’aeroporto di Lugano, con il gruppo «Team LUG». Il programma viene proposto, continua la nota, «consapevoli del momento difficile che si sta vivendo, ma, con la fiducia che per la prossima estate si potrà parlare di post pandemia, si vuole dare la possibilità al pubblico locale di poter partire verso alcune rinomate e nuove destinazioni estive in tutta sicurezza ad un prezzo ragionevole». Sarà dunque possibile volare verso la Sardegna, la Sicilia e la Croazia con destinazioni Olbia, Comiso (in provincia di Ragusa), Rijeka (conosciuta anche con il nome di Fiume) e Brac. Fino alla fine del prossimo mese di aprile sarà possibile approfittare dell’offerta di lancio e prenotare i voli a prezzi promozionali a partire da 490 franchi per Olbia e Rijeka (890 franchi andata e ritorno), 590 franchi per Brac (1.090 andata e ritorno) e 690 franchi per la Sicilia (1.290 andata e ritorno). I bambini fino ai 12 anni beneficeranno di un ulteriore sconto del 10%. I voli verranno operati dalla «Twint Jet», compagnia aerea francese fondata nel 2001 che opera 200 voli regionali a settimana che collegano tra di loro 15 città di Francia, Svizzera, Germania e Italia. La flotta è composta da 12 aerei di tipo Beechcraft 1900 D Airliner che offrono allo stesso tempo comfort e soddisfano tutte le esigenze di sicurezza europea. Nel testo si legge: «Particolare attenzione verrà data al rispetto delle norme e delle raccomandazioni per prevenire la diffusione del coronavirus. Tutti i voli, così come tutti i servizi offerti a terra, vogliono essere “COVID free”. Il programma “voli COVID safe” permetterà di garantire la sicurezza in tale ambito. Già il numero ristretto dei passeggeri in viaggio, al massimo 18 persone, permette di gestire al meglio questa situazione. Inoltre le dimensioni dello scalo luganese e degli scali prescelti, con tempi d’imbarco ridottissimi e la possibilità del distanziamento sociale, permettono di viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità. Le restrizioni, le istruzioni e le raccomandazioni delle autorità sono in costante evoluzione e per la tutela di passeggeri e collaboratori si tiene in modo particolare a rispettare e far rispettatre queste misure, aggiungendone anche delle ulteriori proprio per poter garantire al meglio la sicurezza anche in questo ambito». Ulteriori informazioni, come i singoli orari di volo, le condizioni offerte e la prenotazione dei voli, possono essere ottenute consultando il sito www.summercharter.ch .