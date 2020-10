Da trenta mesi di carcere (dieci da scontare) a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere. Si è parecchio ridotto in Appello il caso di un uomo oggi 46.enne del Luganese che era accusato di pesanti episodi di stalking ai danni della sua ex ragazza e di aver causato uno scontro frontale. I fatti risalgono ormai al 2013 e il processo di prima istanza si era celebrato ormai quasi due anni fa. In quell’occasione la giudice delle Assise criminali Manuela Frequin Taminelli aveva sposato quasi in pieno la tesi accusatoria della procuratrice pubblica Chiara Borelli e ne era emerso un quadro a tinte scure.

Accendino e acido

Secondo la giudice di prime cure l’uomo - che in seguito all’arresto aveva passato un mese in carcere – si era reso colpevole di aver mandato una decina di mail al giorno...