Esattamente quattro mesi fa lo storico Mulino di Maroggia è stato distrutto da un violentissimo rogo che ha divorato una realtà storica e un centro di produzione importantissimo per il territorio. Un disastro che ha da subito visto nascere iniziative spontanee a supporto di tutta l’azienda e della famiglia Fontana, che da subito ha dichiarato di voler ricostruire lo stabilimento, anche se ci vorranno almeno due anni di tempo perché un nuovo Mulino risorga dalle ceneri.

A un mese dal rogo e giusto un paio di settimane prima di Natale 2020 una di queste belle iniziative ha preso la forma di un prezioso libricino: “L’ingrediente segreto”. La storia, nata dalla fantasia di Matteo Cavadini per deliziare le serate dei propri figli prima di andare a letto è stata trasformata in illustrazioni dall’abile mano di Diego Cinquegrana e messe in pagina grazie alla creatività dei grafici di Aimaproject SA di Stabio. Il libro prende forma con Diego Bernasconi e diventa realtà grazie a Paola Moretti Benestante ed è stato realizzato grazie al sostegno del Lions Club Lugano Ceresio e il Comune di Castel San Pietro, che hanno contribuito a finanziare una parte dei costi di produzione.

Il libro “L’ingrediente segreto” è ambientato a Monte e, con protagonista la piccola e inarrestabile Emma, ruota attorno alla misteriosa ricetta delle frolline di nonna Irene. Quale sarà mai l’ingrediente che le rende così speciali ed irresistibili? Questa domanda e la curiosità destata dalla favola hanno portato i libri ad essere acquistati in tutto il Ticino e non solo... Il libro è stato donato al reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano ed è arrivato fino a Basilea, Berna, Zurigo e oltrepassato i confini per atterrare in Argentina, California e persino a Dubai!

Un grande successo che ha portato a diverse ristampe dopo le prime 300 copie. I pezzi stampati sono arrivati a quota 700 e ancora qualche copia è ancora disponibile presso la libreria Waelti di Lugano, presso il Bar Cerutti di Piazzale alla Valle e alla Provamm di Mendrisio, alla Butega Da Munt oppure contattando direttamente l’autore. Bisogna dunque affrettarsi per fare un regalo di Pasqua solidale, bello e buono (in tutti i sensi, visto che la ricetta delle frolline nel libro viene svelata)!

Il ricavato della vendita del libro verrà devoluto alla raccolta fondi a supporto del Mulino di Maroggia che ha deciso di destinare l’intero importo di 5’500 franchi al “Premio Mulino Maroggia”, istituito dall’associazione Lions Club Lugano Ceresio in accordo con la Direzione del Mulino Maroggia. Il premio verrà assegnato agli apprendisti più meritevoli diplomati ogni anno nel ramo gastronomico.

Su proposta della direzione della Scuola Professionale di Trevano, verranno premiati una/un apprendista diplomato per ognuno dei settori: Panettieri / Pasticceri, Cuochi e Macellai. Il premio consisterà in un diploma nominale ed una somma di denaro stabilita di anno in anno dal Comitato del Lions Club Lugano Ceresio.

Per la famiglia Fontana e per i dipendenti di Mulino Maroggia è ancora difficile vedere le macerie, ma lo sguardo è sempre di più rivolto al futuro e tutti i piccoli gesti, messaggi e incoraggiamenti che arrivano da tutta la Svizzera danno forza nel progetto di costruire un nuovo Mulino ultramoderno, con diversi progetti dedicati anche alla formazione e didattica.

