Quasi un terzo della popolazione di Lugano ha tra 0 e 29 anni. Come si pone la Città di fronte a questa ampia e diversificata fascia sociale? Con i candidati di oggi parliamo delle esigenze dei più piccoli, degli spazi che mancano agli adolescenti, di cosa significa essere una città universitaria e di come i giovani si stanno integrando (o non integrando) nella politica luganese.

Partendo dai più piccoli, Lugano è una città a misura di bambino? Se no, cosa le manca per esserlo?Per il sindaco Marco Borradori (Lega-UDC) «una città a misura di bambino deve anzitutto essere una città a misura di genitore. Lugano sta lavorando a politiche sempre più attente all’equilibrio casa-lavoro e all’adeguamento dello spazio urbano per i più piccoli. Abbiamo inoltre appena terminato il primo processo di certificazione...