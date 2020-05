Il culto del fitness ha parecchi fedeli. Andare in palestra è un po’ come andare in chiesa. Un rito, sì. Con i dovuti paragoni. Il benessere è fisico, ma anche spirituale. Lo diceva pure quel vecchio volpone di Giovenale: «Mens sana in corpore sano». Già, ma i clienti sono tornati a ripopolare i vari centri dopo due mesi di lockdown? Più o meno. «Rispetto ad un lunedì normale – fa notare Matteo Donataccio, padre del Planet a Grancia – abbiamo notato un calo del 50%. Ma, direi, è stato un buon inizio. Di più, siamo contenti che la gente non sia arrivata tutta assieme. In un colpo solo. Ovviamente, mi auguro che questo timore con il tempo venga superato».

Percorsi come in aeroporto

Il Planet ha un vantaggio non indifferente: è fra le palestre più grandi d’Europa. «Questo, in effetti, ci ha facilitato...