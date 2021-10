A Rivetta Tell, a due passi dal parco Ciani, con in faccia il Ceresio e alle spalle le auto incolonnate sul quai in ambo le direzioni. È questo il contesto in cui ieri alle 16 la Città ha presentato alla popolazione il suo piano per riuscire a dimezzare il traffico sul lungolago ed eliminare per quanto possibile la cesura che divide la città dall’acqua. Da Paradiso al ponte del Diavolo. Cesura frutto di sensibilità passate - «La strada quando è stata realizzata sembrava un progresso, ha ricordato il sindaco Michele Foletti - ma oggi è percepita un ostacolo in seguito al mutare del rapporto fra i cittadini e il proprio lago».

Il tema del traffico era centrale (ma non solo) ai mandati di studio paralleli, in cui quattro gruppi di progettazione hanno immaginato lo sviluppo dei comparti lungolago...