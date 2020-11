Tutto da rifare, o forse no. La Corte di appello e revisione penale (CARP) ha accolto il ricorso inoltrato dall’avvocato Costantino Castelli per conto di 5 persone, tre uomini e due donne, condannate nel gennaio dell’anno scorso dalla Pretura penale per la sommossa all’USI di Lugano. La CARP ha infatti riscontrato gravi irregolarità procedurali commesse dal giudice della Pretura Gabriele Fossati e annullato la sentenza di primo grado riconoscendo inoltre agli imputati un’indennità. Nonostante siano passati quasi nove anni, quindi, quanto accaduto la sera del 31 gennaio 2012 continua a far parlare di sé nelle aule di giustizia.

Andiamo con ordine. Quella sera viene invitato all’USI il procuratore di Torino Gian Carlo Caselli che pochi giorni prima in Piemonte aveva ordinato l’arresto di una...