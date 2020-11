Il violento incendio divampato attorno alle ore 17 di lunedì 23 novembre ha in poco tempo avvolto interamente nelle fiamme lo storico mulino di Maroggia, distruggendo gran parte della struttura che per molti rappresentava il cuore del paese. Il mulino di Maroggia è infatti nato negli ultimi anni del 1800 per volontà del fondatore Michael Stadlin, discendente da un’antica famiglia di mugnai attivi nella Svizzera centrale. La produzione del nuovo mulino è invece iniziata nel 1924 e, negli anni 1940-1950, la struttura è stata ingrandita. Il reparto di produzione viene da allora rinnovato costantemente e vengono posati nuovi sili per lo stoccaggio dei prodotti finiti e rifatto il reparto d’insacco, ad oggi completamente automatizzato. Nel 2017 è stata ristrutturata la parte più antica dello stabilimento e realizzato anche uno spazio di circa 170 metri quadrati dedicato a visitatori ed eventi, come pure una panetteria sperimentale. E domani cosa succederà? «È ancora presto per dire che cosa faremo esattamente, ragioneremo sul da farsi. Ci rimboccheremo le maniche, - ci ha confidato all’indomani della tragedia il titolare Luigi Fontana - qualcosa faremo».