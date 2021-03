Si profilano nuovi grattacapi giudiziari in Italia per la Exor SA, un’azienda con base a Lugano (probabilmente una mera bucalettere) che da Registro di commercio si specializza nel commercio di apparecchiature ortopediche, nonché nell’import-export di prodotti sanitari. La società, riconducibile a un imprenditore italiano, era rimasta invischiata la scorsa primavera in una fornitura fantasma di mascherine sanitarie alla Regione Lazio (ci torniamo più sotto) e ora il suo nome figurerebbe fra coloro che negli ultimi tempi si sono proposti alla Regione Lombardia per fornirle vaccini contro il coronavirus tramite presunti mercati paralleli.

Proposta rifiutata

La notizia è stata battuta dall’agenzia ANSA ieri, la quale ha riferito che la Regione ha respinto tutte questo tipo di proposte (al momento...