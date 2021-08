Presenti all’incontro il direttore sanitario Tiziano Cassina e i professori Giovanni Pedrazzini e Stefanos Demertzis. Il direttore sanitario Cassina ha spiegato che: «I soccorsi non sono stati prontamente dati, perché nessuno era presente quando Marco Borradori è stato colpito da arresto cardiocircolatorio». Il prof. Pedrazzini ha aggiunto: «È arrivato dopo circa un’ora di massaggio cardiaco meccanico: il quadro cardiaco era già estremamente avanzato, con un cuore praticamente fermo, il quadro di un paziente che ha avuto un arresto prolungatissimo». Dal canto suo il prof. Demertzis ha spiegato che: «Il cuore non era in grado di sostenere il sistema circolatorio e il corpo del paziente, la macchina ora permette di sostenere cuore e polmoni. Questo è un sistema di corto-medio termine, che ci fornisce il tempo di approfondire la diagnostica». Cassina ha poi aggiunto: «Nella situazione attuale siamo confrontati con un quadro di danni severi a tutti gli organi, compreso il cervello. A questo punto non sappiamo se la macchina possa supportare in maniera effettiva Marco Borradori. Siamo legati ad un filo di speranza che si sta sempre di più spegnendo. Più che per decisione medica o della famiglia il proseguimento delle cure è una scelta del paziente, nel senso che molto dipende da come il suo corpo reagirà alla macchina. E quanto a lungo può funzionare la macchina dipende da Marco Borradori».