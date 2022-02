Davide Enderlin jr. è stato condannato in Italia a 3 anni e 4 mesi sospesi di carcere per riciclaggio. Lo si apprende da una sentenza della Corte di cassazione - l’ultimo grado di giudizio nella Penisola - pubblicata di recente e che ha confermato la pena inflitta a Enderlin in Appello. La sentenza è l’ultimo capitolo di un travagliato iter giudiziario in cui l’ex consigliere comunale PLR di Lugano è rimasto coinvolto assieme ad altre persone - il cosiddetto «scandalo Carige». Il consulente finanziario, da noi contattato, ha affermato di voler ricorrere contro la sentenza alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Di cosa stiamo parlando

La vicenda per cui è stato condannato Enderlin sta per compiere vent’anni. È infatti emersa nel 2014, ma i reati imputati al ticinese risalgono al 2005. Protagonisti sono soprattutto gli ex dirigenti di Banca Carige. L’ex presidente Giovanni Berneschi e il suo braccio destro Ferdinando Menconi avevano fatto acquistare al ramo assicurativo dell’istituto di credito, tramite imprenditori compiacenti e a prezzi gonfiati, quote societarie e immobili. Le plusvalenze erano poi state investite in società estere, in particolare in Svizzera, grazie a società schermo. La truffa ha fruttato ai cinque principali imputati ( Enderlin escluso) 22 milioni di euro. Soldi che lo scorso aprile sono stati confiscati. Questo dopo che i cinque sono stati condannati a pene comprese fra 1 anno e 11 mesi e 2 anni e 10 mesi (Berneschi) e giudicati colpevoli, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e falsità in documenti. Condanne frutto di patteggiamento.

Cosa gli si imputa

Il processo a Enderlin è per contro presto stato disgiunto da quello appena riassunto e ha seguito una sua diversa strada, conclusa in modo per certi versi clamoroso. Infatti al consulente finanziario ticinese è stata inflitta la pena più alta tra tutte le persone coinvolte. Questo nonostante abbia avuto un ruolo meno centrale (l’accusa di aver fatto parte dell’associazione a delinquere, ad esempio, è caduta). Ma quale ruolo è stato imputato esattamente a Enderlin? Quello, in sostanza, di aver aiutato il sodalizio criminale - pur senza farne parte - a «lavare» del denaro tramite una società lussemburghese di cui era amministratore. Denaro in parte - 4 milioni di euro - usato per l’acquisto di un albergo di Paradiso e in parte - oltre 6 milioni - finito in una società delle Isole Vergini, riconducibile alle mogli di Berneschi e Menconi.

Un iter complesso

Come accennato tutta la vicenda giudiziaria è stata complessa. Nel filone principale Berneschi a un certo punto era stato condannato a 8 anni e 2 mesi, ma poi la Cassazione aveva fatto saltare tutto (ora la pena - per via del patteggiamento - è stata molto più contenuta). Idem per Enderlin, che nel 2018 era stato condannato addirittura a 5 anni e 6 mesi. Nel 2019 era stato però assolto in Appello. «Il fatto non costituisce reato», avevano deciso i giudici. Una sentenza di assoluzione piena che aveva di fatto sposato la tesi difensiva di Enderlin. Il consulente finanziario non ha infatti mai negato di aver svolto le operazioni imputategli, ma ha sempre sostenuto di non sapere della provenienza illecita del denaro. Pensava, in altre parole, di compiere operazioni legali.

Di diverso avviso è però stata la Corte di cassazione che - sollecitata da un ricorso del Procuratore generale di Milano - nel 2020 aveva annullato l’assoluzione, sostenendo che vi fossero diversi indizi che Enderlin conoscesse l’origine truffaldina del denaro. La vicenda era così tornata in Appello, dove lo scorso aprile è stata infine decisa una condanna a 3 anni e 4 mesi per riciclaggio. Condanna di recente confermata dalla Cassazione. Per la Corte vi sono infatti diversi aspetti nella vicenda che non potevano che destare, nell’imputato, «il più che concreto dubbio in ordine alla liceità dell’operazione in questione». Dubbio che, con il procedere della vicenda, «ha assunto le connotazioni proprie della diretta consapevolezza del tenore effettivo dell’operazione».

Ricorso a Strasburgo

Da noi contattato Enderlin non ha voluto commentare la sentenza, ma ci ha riferito l’intenzione di ricorrere contro la stessa di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, cosa possibile qualora - come nel caso in specie - si esauriscano le vie di ricorso interne. Il consulente finanziario continua a professarsi innocente.

Il dibattimento locale

Enderlin ora dovrà affrontare un processo anche in Ticino. Per il caso Carige era stato arrestato a Genova nel 2014, ma poi era stato estradato su richiesta cantonale - su di lui stava indagando anche il Ministero pubblico - e aveva passato del tempo in carcerazione preventiva a Lugano. Il filone ticinese non è però legato a Carige: a Enderlin il procuratore pubblico Daniele Galliano (che ha da poco ereditato l’incarto) imputa di aver incassato retrocessioni che in realtà spettavano ai suoi clienti. E di aver attinto illecitamente ai fondi di società da lui amministrate, sottraendo più di due milioni di franchi. Soldi usati anche per finanziare l’attività artistica dell’amica Ginta Biku (a sua volta finita in carcere 7 anni fa). L’ex consigliere comunale, nei cui confronti vale il principio d’innocenza, si dichiara non colpevole e sostiene di aver già risarcito eventuali perdite finanziarie.

©CdT.ch - Riproduzione riservata