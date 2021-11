Dall’inizio della pandemia sono state molteplici le misure di contrasto messe in atto dalla Confederazione e dai Cantoni. Lo sanno bene gli esercizi pubblici che in questi (quasi) due anni si sono trovati confrontati con diverse limitazioni (o periodi di chiusura). Ad agosto dello scorso in Ticino i bar, club, discoteche e sale da ballo potevano accogliere massimo di 100 ospiti sull’arco dell’intera serata, oltre all’obbligo di raccogliere i dati personali dei clienti e verificarli.

Fecero discutere, allora, i focolai COVID che si manifestarono a luglio al Woodstock di Bellinzona e il 28 agosto al discopub Montezuma a Novazzano. In quest’ultimo caso furono 7 le persone positive al virus, oltre alle numerose quarantene ordinate. In quel frangente emerse che nel locale, forse, non tutto era filato...