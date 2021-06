Delitto di Caslano, confermato l’assassinio

La sera del delitto il giovane, che era sotto l’effetto di cocaina e che aveva bevuto, si era recato in casa della nonna con l’idea di chiederle dei soldi che intendeva usare per comperare altra droga. Soldi - duecento franchi - che però gli erano stati negati. L’uomo, a suo dire, si era procurato dalla cantina un martello da mezzo chilo per minacciare la nonna in caso di rifiuto. Martello con cui l’ha poi però colpita 14 volte, togliendole la vita. Resosi conto di quanto fatto, aveva poi provato senza successo a dare fuoco al cadavere dell’anziana. «Voleva darle una lezione - aveva detto il giudice Marco Villa nel motivare brevemente la sentenza di prima istanza, emessa a dicembre 2019 - commettendo un atto egoista e becero per pochi soldi».

La CARP ha dunque confermato il motivo abietto dell’uccisione. L’avvocato Daniel Ponti, legale del giovane, si era invece battuto per una pena contenuta in 11 anni - sempre sospesa a favore di un trattamento stazionario - argomentando in particolare per la derubricazione dell’assassinio a omicidio intenzionale, non ravvedendo alcuna premeditazione nella decisione dell’imputato - che soffre di un lieve ritardo mentale - di uccidere la nonna. Un’argomentazione che non ha però persuaso la Corte.