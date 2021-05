«Il Gruppo PLR in Consiglio comunale condanna fermamente i fatti avvenuti sabato a margine della manifestazione in via Simen con l’occupazione dell’ex Istituto Vanoni. La violazione di domicilio è stata commessa da individui che vanno identificati e perseguiti per le loro responsabilità - si legge in una nota -. Questi fatti, come quelli di piazza Molino Nuovo nell’ottobre 2020 e della stazione di Lugano nel marzo 2021 non possono e non devono ripetersi. Il Municipio di Lugano, in maggioranza, ha di conseguenza messo in atto la decisione di sgombero discussa ampiamente e già convenuta nelle scorse settimane». Alla base della decisione di sgombero, a mente del gruppo PLR in Legislativo, vi sono «le continue violazioni della legge, sommate all’assenza di dialogo, malgrado i recenti sforzi profusi da Karin Valenzano Rossi, sostenuti da Roberto Badaracco, per aprire un canale di discussione e per individuare alternative valide per l’autogestione».