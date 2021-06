(Aggiornamento 11.14) Sigilli sull’area dell’ex Macello. Questa mattina, davanti alle macerie della struttura, abbattuta nella notte fra sabato e domenica, è comparso un cartello recante la scritta «Area sottoposta a sequestro per ordine del Ministero pubblico». La Magistratura, come anticipato dal Corriere del Ticino, ha aperto un’inchiesta per far luce sugli eventi degli scorsi giorni. Come riportato successivamente in un comunicato stampa, il Ministero pubblico ha avviato una serie di verifiche, aprendo un procedimento penale. Stando a nostre informazioni la Procura si è attivata indipendentemente dalla denuncia presentata ieri dai Verdi di Lugano. Le indagini riguardano però fondamentalmente gli stessi reati, ma per ora il Ministero pubblico non intravede l’ipotesi di reato di messa in pericolo della vita altrui. Nel comunicato stampa viene inoltre segnalato che non si esclude la possibilità di approfondire eventuali abusi di potere da parte delle autorità. Reato che proprio sul Corriere del Ticino, l’avvocato Paolo Bernasconi aveva citato sostenendo la necessità che venisse avviata un’inchiesta d’ufficio.