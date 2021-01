Denso fumo in un palazzo a Lugano

Segnalata la presenza di un denso fumo in un palazzo in viale Franscini a Lugano, quest’oggi verso le 18. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano oltre agli agenti della Polizia cantonale e comunale. La zona è stata isolata per agevolare le operazioni di soccorso, riporta Rescue Media. All'origine del fumo dovrebbe esserci un principio di incendio che si stava sviluppando ai piani inferiori invadendo di fumo lo stabile. I pompieri hanno ventilato i vani e cercato la causa dell’incidente. Al momento non è nota l'esatta dinamica dei fatti.