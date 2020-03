Continua il nostro viaggio nei comuni del Luganese in vista delle elezioni del 5 aprile. Oggi andiamo in Malcantone, dove tra destituzioni, equilibri in forse ed estromissioni ne vedremo delle belle. Partiamo da Alto Malcantone, dove la partita è più aperta che mai dato che una delle cinque liste rappresentate in Municipio, «Insieme Alto Malcantone», non si ripresenta (lascia quindi il municipale Andrea Frank). Nell’Esecutivo comunale uscito dalle urne quattro anni fa regna infatti l’equilibrio con un municipale per ogni lista: «Popolari Alto Malcantone» (17% dei voti di scheda nel 2016), «Alto Malcantone Forum» (17,%), PLR (15%), Lega-UDC (13,5%) e, appunto, «Insieme Alto Malcantone» (13,5%). Per i «Popolari» si ripresenta il sindaco Giovanni Berardi ma la lista si allarga rispetto al 2016:...