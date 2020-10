«Il lupo perde il pelo ma non il vizio», ha esordito il procuratore pubblico Arturo Garzoni nella sua requisitoria. Il 27.enne del Luganese alla sbarra, infatti, è tornato davanti a una Corte delle assise criminali a cinque anni di distanza dall’ultima volta. Per gli stessi fatti: l’aver adescato via Snapchat (cinque anni fa via Facebook) dei ragazzini, convincendoli poi a compiere atti sessuali con lui (toccamenti e in rari casi rapporti completi), dietro la promessa di soldi che poi non versava.

Nel 2015 l’uomo, difeso oggi dall’avvocato Niccolò Giovanettina, era stato condannato a tre anni e quattro mesi. A questo giro ne rischia cinque (tanti ne ha chiesti Garzoni), anche perché nel frattempo ha iniziato a spacciare cocaina (anche se solo per una settimana, prima che venisse arrestato per gli atti sessuali). Le vittime sono almeno 18, di cui sette minori di 16 anni. Garzoni ha descritto così il suo «solito» modus operandi: «L’imputato trovava casualmente i profili dei giovani su Snapchat, li contattava e aspettava la loro reazione. Si guadagnava la loro fiducia, poi trovava un punto debole (il desiderio di denaro, droga, Makatussin, vestiti firmati) e si mostrava facoltoso. A dipendenza della disponibilità del giovane chiedeva direttamente atti sessuali, altrimenti raccontava che si stava formando come massaggiatore e che doveva allenarsi. Se le vittime accettavano, passava a prenderli con un’auto dai finestrini oscurati e si appartavano. Il massaggio cominciava dalle gambe e proseguiva nell’interno coscia e all’inguine. Se il ragazzino non reagiva si passava alla masturbazione e al rapporto orale. Se veniva fermato rilanciava con la promessa di denaro. Se rimaneva il no la cosa finiva lì. La maggioranza dei ragazzini alla fine non ha visto un soldo, perché di soldi l’imputato non ne aveva».

Il 27.enne riconosce quasi completamente gli addebiti, e in alcuni casi è stato lui stesso a ricostruirli. Contesta per contro degli episodi legati a dei toccamenti mentre la vittima dormiva. Come sottolineato dal suo legale, «il mio assistito non si è mai inserito in una dinamica di non volontà, ha sempre rispettato il no delle vittime, non ha mai usato violenza per ottenere quel che voleva. Perché farlo in queste occasioni?». Giovanettina ha poi sottolineato che il 27.enne non avrebbe turbato lo sviluppo sessuale delle vittime: «Bisogna avere il coraggio di dire qualcosa di un po’ scomodo: le vittime erano generalmente predisposte alle proposte del mio assistito. È problematico con quanta facilità questi giovani si siano fatti convincere e gli abbiano creduto e nelle loro dichiarazioni agli atti non c’è quel turbamento che ci dovremmo aspettare. Il mio assistito non è un predatore sessuale. Ha certamente sbagliato e sfruttato delle debolezze, facendo errori gravissimi, ma non basta dire che le vittime fossero ingenue per spiegare perché hanno sempre accettato quello che gli veniva proposto». Giovanettina ha quindi chiesto una pena «fortemente ridotta» rispetto ai cinque anni prospettati dal procuratore pubblico, e l’assoluzione dal capo d’accusa di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento. Per il resto non sono contestate le altre imputazioni principali: ripetuti atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati), ripetuti atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (consumati e tentati), ripetuta pornografia (con alcuni giovani ha scambiato foto e video); e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (per il consumo e lo spaccio di cocaina e marijuana).