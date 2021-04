Covid o non Covid, la Pasqua ha portato un gran numero di turisti, in particolare svizzerotedeschi, nelle strutture ricettive ticinesi. Gli alberghi di casa nostra (come già riportato da queste colonne) hanno in buona parte fatto registrare il tutto esaurito. Lo stesso vale per i campeggi. La «Sonnenstube», dopo un periodo di buio pesto per il settore alberghiero e paralberghiero, in questi giorni si conferma dunque meta privilegiata per i vacanzieri confederati che hanno scelto il nostro Cantone per trascorrere le festività pasquali. Con lusinghiere previsioni meteorologiche fino ad almeno a Pasquetta. Per gli addetti ai lavori, è scontato, è una manna dal cielo, pur con tutte le limitazioni dovute a cause di forza maggiore. La COVID-19 è ancora un freno all'economia e influenza i comportamenti delle persone, nel bene e nel male.

Certo, la ristorazione soffre ancora, dato che i divieti decisi dall'autorità federale, oltre a influenzare la libertà di movimento delle persone, continuano a condizionare anche i servizi di bar e ristoranti (con poche eccezioni), sull'altare delle misure generali di profilassi sanitaria. Ma in Ticino, l'atmosfera, con questo via vai di turisti, pare essersi un po' alleggerita. Ed è già qualcosa. Fa bene al morale della collettività e al portafoglio di chi lavora (che per poter tornare a fare qualche incasso a Pasqua aveva fatto da tempo gli scongiuri).

Se in questo senso, già da ieri - e in particolare da questa mattina - il traffico veicolare è stato intenso su tutta la rete stradale del nostro Paese, quello diretto a Sud ha anche creato qualche comprensibile disagio. E nei luoghi più a rischio sono apparse le solite code. In alcune zone lungo il confine cantonale, in virtù dell'emergenza coronavirus, si è assistito anche a qualche spettacolo surreale. È quanto, per esempio, è saltato all'occhio di chi scrive nel Malcantone.

Un camping lungo la Tresa, il Tresiana di Molinazzo di Monteggio, in questi splendidi giorni di sole, è colmo di turisti fino all'ultimo metro quadrato d'erba (pur nel rispetto del distanziamento sociale e delle diverse regole stabilite dalla normativa contro la pandemia). Visto dall'altra parte del confine, questo bel campeggio di casa nostra, dà l'idea di una splendida oasi svizzera, un piccolo angolo di paradiso in piena emergenza sanitaria.

Oltre confine, invece, la zona è rimasta rossa, come nell'intera Lombardia e in quasi tutta Italia. Il lockdown ha bloccato tutto. E i turisti, solitamente numerosi in questo periodo dell'anno, a ridosso del Lago Maggiore, non si sono fatti vedere. Sulle strade di Luino e di Lavena Ponte Tresa, in questo strano weekend pre-pasquale, un certo numero di automobili e di biker nostrani si sono sì avventurati in strada autocertificazioni alla mano (i controlli di retrovalico di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono frequenti) ma i negozi sono rimasti chiusi, mentre i bar e i ristoranti funzionano solo con l'asporto e il delivery. E il morale è rimasto ai minimi storici.

