Diciotto opposizioni al progetto Swiss Life

I grandi progetti immobiliari non convincono proprio tutti. Ne sanno qualcosa Swiss Life e Artisa, che hanno visto due loro recenti proposte scontrarsi contro un numero non indifferente di opposizioni una volta terminata la pubblicazione delle rispettive domande di costruzione.

Il progetto di Swiss Life - 13 edifici per un totale di 153 appartamenti a Breganzona - è andato incontro a ben 18 opposizioni, e altrettante ne ha ricevute il relativo Piano di quartiere. Per il pratone sopra via Bolio e via Polar la compagnia assicurativa si era data tre obiettivi: «Primo, creare un quartiere con una propria identità e quindi un’edificazione ordinata e armoniosa, di omogenea lettura architettonica – si leggeva sulla relazione tecnica. – Secondo, identificarsi e integrarsi nel paesaggio e nel contesto del territorio. Terzo, ridurre al minimo le aree veicolari con una sistemazione esterna rispettosa dell’orografia esistente, evitando muri di sostegno superiori a 1,5 metri d’altezza». Molta importanza era stata data anche alla «quinta facciata», il verde, con l’intenzione di preservare ampie fasce di prato. Ma l’idea non ha finora fatto l’unanimità.