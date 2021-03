L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha lanciato giovedì un processo di revisione per l’approvazione del vaccino russo in tutta l’UE. Dieci milioni di dosi del vaccino saranno prodotte tra luglio e gennaio del prossimo anno, ha spiegato Maggi.

E se per allora non ci sarà ancora l’omologazione?

Se lo Sputnik V non dovesse essere ancora approvato nell’UE entro luglio, lo Stato russo acquisterebbe le dosi e le distribuirebbe nei Paesi dove il vaccino può essere somministrato. Nelle ultime settimane, la Russia aveva spinto per un rapido esame dell’approvazione dello Sputnik V nell’UE, che si era mostrata inizialmente riluttante.

La Russia ha approvato il suo vaccino la scorsa estate, anche prima che i test clinici fossero stati completati. Questo aveva scatenato lo scetticismo internazionale sull’efficacia del vaccino. Tuttavia, la campagna di vaccinazione con lo Sputnik V in Russia non è iniziata ufficialmente fino all’inizio di dicembre.

A causa dei ritardi nella consegna dei tre vaccini approvati nell’UE, l’interesse per il vaccino contro il virus vettore russo, che è stato sviluppato dal centro russo Gamaleja per l’epidemiologia e la microbiologia, è recentemente cresciuto in Germania e in altri paesi dell’UE. La Russia aveva anche avuto colloqui con la Germania su una possibile produzione dello Sputnik V.