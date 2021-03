È di ieri la notizia che la società farmaceutica italo-svizzera Adienne, con sede a Lugano, avrebbe prodotto il vaccino Sputnik V in Lombardia a partire da luglio, programmando entro gennaio 2022 la fabbricazione di ben 10 milioni di dosi. Oggi, però, è arrivata la smentita di Antonio Di Naro, fondatore e presidente della Adienne, riportata dalla RSI. «Questa è una cosa che non è stata detta né dal sottoscritto, né dal mio ufficio stampa e né dalla controparte russa. Non so da dove arrivi. E ci tengo a precisare che non ci saranno 10 milioni di dosi da quest’anno», ha affermato Di Naro. «È un mese che abbiamo firmato l’accordo. Stiamo ancora preparando il technology transfer. Produrre vaccini non è come produrre caramelle. L’esperienza noi l’abbiamo da anni, dato che lavoriamo con i bioreattori, necessari per produrre vaccini».