Come riportato da Ticinonews.ch, nel mirino degli agenti intervenuti questa notte, vi era un padre di famiglia di origine calabrese, dipendente di un Comune della regione. L’abitazione è stata perquisita e diversi oggetti, tra cui cellulari e computer, sono stati sequestrati. Perquisita, contemporaneamente, anche la casa di vacanza della famiglia in Calabria. Sono ancora da chiarire le ipotesi di reato nei confronti dell’uomo. A legarlo all’inchiesta italo-svizzera potrebbe essere il cugino, imprenditore del Canton Argovia finito anch’egli nell’elenco degli indagati, 158 in tutto. Il cugino, a sua volta, è legato con un altro cittadino argoviese che, in vacanza in Calabria, è stato arrestato questa mattina dalle autorità italiane.