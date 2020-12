Direzione RSI, il CdA deciderà venerdì

Mentre sul web e sui social network rimbalza il nome di Mario Timbal quale favorito per il posto di nuovo direttore della RSI, la CORSI, in una nota odierna, fa sapere che il comitato, unitamente al direttore generale della SSR Gilles Marchand, ha condotto il processo di selezione e ha concluso il proprio lavoro. La decisione definitiva sul successore di Maurizio Canetta non è però ancora arrivata. La certezza che l’incarico venga affidato quindi all’ex direttore operativo del Locarno Film Festival e figlio di Carla del Ponte, si avrà solo nei prossimi giorni: «La decisione finale - si legge nella nota - spetta ora al Consiglio di Amministrazione della SSR e verrà presa venerdì 11 dicembre 2020. La comunicazione relativa alla nomina avverrà per conto dello stesso Consiglio di Amministrazione e della direzione SSR nel corso della giornata di venerdì».