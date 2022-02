Disegnare un pezzo di città con la funicolare nel mezzo

La riattivazione della funicolare degli Angioli, dismessa nel 1986, è destinata a cambiare profondamente l’area di Lugano che si trova tra il LAC e il parco del Tassino. E ieri è stato fatto un ulteriore passo avanti. Il Consiglio comunale ha infatti approvato un credito di 375.000 franchi per lo svolgimento di un pubblico concorso d’architettura (a procedura selettiva), per l’intero comparto. Un collegamento, in estrema sintesi, tra la parte alta e quella bassa della città. Obiettivi della città, da raggiungere appunto attraverso il concorso, sono l’individuazione di proposte per le diverse aree. Proposte che sappiano dare risposte convincenti, in continuità con gli studi precedentemente svolti e le proposte emerse dai rapporti di giuria dei masterplan Funicolare Angioli e lungolago/Centro....