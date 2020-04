A Comano l’unione fa la forza. Nel comune del Luganese il Municipio, il Consorzio alambicco di Comano e la Sezione di Cureglia degli Scout La Fenice del Vedeggio hanno unito le forze per produrre e distribuire flaconi di disinfettante per le mani ai nuclei familiari con persone dai sessantacinque anni in su. Su iniziativa del Consorzio alambicco sono stati prodotti e donati cento litri di etanolo da utilizzare quale disinfettante. Il comitato ha imbottigliato ed etichettato il prodotto ottenendo 400 flaconi che verranno distribuiti in questi giorni agli «over 65» di Comano da parte dei giovani della Sezione di Cureglia degli Scout La Fenice del Vedeggio.