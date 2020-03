Una messa a porte chiuse trasmessa in diretta radiofonica e in streaming. L’ha celebrata ieri mattina, nella chiesa del Cristo risorto a Lugano, il vescovo, monsignor Valerio Lazzeri. Su Youtube il video della diretta ha raggiunto già oltre duemila visualizzazioni. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso tutte le funzioni nei luoghi di culto a partire da domenica 15 marzo fino al 4 aprile. «Sono necessarie molte restrizioni di movimento e di incontro nella nostra vita quotidiana, - ha scritto il vescovo nel suo messaggio su questo difficile momento - ma in nessun modo devono esserci restrizioni di cuore. Dobbiamo uscire di casa il meno possibile, ma nessun limite è posto alla nostra capacità di credere, di sperare e di amare. Ecco perché la nostra preghiera, in questo momento, deve essere particolarmente unanime, corale, intensa e incessante».