Domanda: nella Polizia comunale di Lugano ci sono agenti con il permesso C? Risposta: no. Potrebbe quasi essere considerata evasa, anche se non ufficialmente, l’interrogazione inviata ieri dal consigliere comunale della Lega Omar Wicht. Da noi contattata per un chiarimento - che ci sembrava necessario prima di una risposta ufficiale del Municipio che richiederà diverse settimane - la capodicastero Karin Valenzano Rossi ha fatto sapere che «ci sono solo un paio di ausiliari che non hanno la cittadinanza svizzera, ma non rivestono la funzione di agenti di polizia operativi». Il regolamento comunale non permetterebbe loro di farlo, per rispondere a un’altra domanda di Wicht. Il consigliere comunale leghista chiedeva anche se «non si può lanciare una campagna mirata per incentivare i ‘nostri’ giovani,...