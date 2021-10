Divisi dai binari, uniti da un progetto

Cadempino (0,76 chilometri quadrati di territorio) è uno dei comuni più piccoli del Ticino, eppure ha due nuclei. Non sono due frazioni e non è stata una scelta. Semplicemene il paese venne tagliato in due quando, nel 1882, fu inaugurato il tratto Giubiasco-Lugano della linea Ferroviaria del San Gottardo. Lo stesso fece poi la strada cantonale. È da decenni che a Cadempino si discute sulla possibilità di riqualificare i nuclei, e proprio in queste settimane il Comune ha portato avanti una parte importante dei lavori che permetteranno di valorizzare quello di sotto. «Lavori - ci spiega il sindaco Tom Cantamessi - che si concluderanno tra poco». Ma vediamo di cosa si tratta. L’opera si collega a un credito di 1,15 milioni stanziato nel 2018 - che seguiva un progetto di massima realizzato nel...