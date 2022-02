«Dobbiamo fare di più per essere vicini ai turisti»

Massimo Boni, 44 anni, esperto di marketing e comunicazione, da aprile sarà il nuovo direttore di Lugano Region. Ci ha raccontato la sua visione.

La pandemia ha pesantemente influenzato il turismo in tutto il mondo. Lugano sembra esserne uscita vincente, con cifre da record grazie ai visitatori dal resto della Svizzera. Il rischio però è che ora i turisti svizzeri non tornino, visto che presumibilmente cercheranno «altri orizzonti» dopo due anni in cui andare all’estero era complicato. Che fare?«Il contesto turistico attuale è delicato, ma il turismo ha sempre dimostrato una grande attitudine alla resilienza. Gli attentati dell’11 settembre, la SARS in Oriente, gli attentati terroristici o la crisi finanziaria del 2008 sono esempi di come situazioni drammatiche abbiano condizionato il comportamento...